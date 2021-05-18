股東會旺季到來，首家金融股京城銀行今日順利召開，今天辦理出席股數中，近9成係採電子投票方式。會中決議配發每股1.8元現金股利，以昨日收盤價38.65元計，現金殖利率達4.66％，訂於6月3日為除息交易日，6月29日完成現金股利發放。

京城銀為第一家召開股東常會的金融機構，為加強防疫並落實股東行動主義，京城銀行事先積極鼓勵股東採取電子投票，而在防疫措施方面，股東報到處設於戶外，服務人員皆佩戴口罩及防護面具。股東要進入會場前，除了須佩戴口罩、量測額溫、填寫健康聲明書、酒精乾洗手外，現場座位並採梅花座，每人間隔距離1.5公尺以上。

京城銀2020年度累計稅後盈餘為55億元、稅後每股盈餘(EPS)4.90元，並維持淨值報酬率(ROE)12.55％、稅後資產報酬率1.81％。資產品質在審慎的風險管理與授信政策下維持一定水準，截至2020年底逾放比率0.01％、呆帳覆蓋率11,760.49％。

董事長戴誠志表示， 展望2021年，疫情影響可望逐步淡化，加上低基期因素，國際主要預測機構皆認為2021年全球經貿成長將明顯優於2020年。就國內經濟而言，半導體廠商持續投資先進製程，加上受惠全球供應鏈重組，政府大力推動綠能建設，吸引外商來台投資，均有助於帶動內需表現，在今年國內外經濟面呈現好轉的條件下，京城銀將持續深耕長期往來之忠誠客戶與社區經營，同時掌握數位化發展趨勢與創新金融業務開發，為民眾與企業提供更多元及便利的金融服務。

2021年京城銀各項預期營業目標分別為台外幣總存款年度均值2,223 億元、台外幣總放款年度均值1,869億元。京城銀表示，未來仍將秉持以致力於穩健的財務結構、充足的資本、健全的流動性及整體營運持續穩定，提供在地民眾更為貼心、創新、多元化優質的金融服務，以創造顧客更大的價值，並善盡企業社會責任，打造不一樣的銀行，並盡全力為股東創造最大利益。

資本水準方面，截至2020年底止，全行總資產規模達3,255億元，資本適足率為16.23％，第一類資本比率為14.46％，展現全體同仁致力於經營績效提升成效。2021年4月獲惠譽國際信用評等公司評定京城銀國內長期評等為「A＋(twn)」，展望為「穩定」，評等的確認與穩定展望也反映京城銀高於同業的資本水準與健全的流動性體質，及在新冠疫情期間展現的恢復力。

(中時 )