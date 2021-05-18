台灣疫情嚴峻，學校、企業、店家都開始實施停班停課或是分梯次上班等方式，許多餐廳也不開放內用，就為符合不群聚的防疫準則。不過國民黨立委賴士葆卻發現，儘管疫情警戒升級，立法院今天照樣開會，還發生群聚，讓他質問，實在不懂立法院為何可以公然群聚不受規範。
賴士葆質疑，實在不懂立法院為何可以公然群聚不受規範，是病毒到立法院會自動閃避，還是立法院是化外之地？立委、加助理、加記者、加職員、加官員、加幕僚、加洽公者，每天穿梭進出立法院的人難以計數，會議室人員限制群群賢樓從90人改為80人，委員會從50人改為40人這樣就安全了嗎？院會人數沒規範？
賴士葆表示，立法院沒有辦法完全落實人與人之間都在安全距離之內，特別是備詢的官員需要他的同僚提供資訊時更是如此￼。為什麼指揮中心限制在室內民眾五人以上不得群聚，立法院卻可以公然違法？
賴士葆也質疑，這樣密集的群聚卻沒有任何快篩機制，是害怕會篩出一堆確診者？還是要等到立法院成為防疫破口再來篩檢？他強調，「為防止立法院成為防疫破口，立法院盡快實施快篩吧！」
(中時 )
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