陸軍第六軍團33化學兵群18日前往交通場站消毒，要讓通勤族安心搭乘大眾交通運輸系統。（台北市環保局提供／張立勳台北傳真）

陸軍第六軍團33化學兵群18日前往交通場站消毒，要讓通勤族安心搭乘大眾交通運輸系統。（台北市環保局提供／張立勳台北傳真）

新冠肺炎疫情嚴峻，連續3天單日本土確診病例破百，台北市環保局為避免民眾上下班通勤時段身陷高風險環境，與陸軍第六軍團33化學兵群合作，挺進北市84處人潮聚集的交通場站，消毒室內空間，加強北市30處大型醫院周邊人行道及道路消毒，北市防疫消毒大隊並聯合執行人潮聚集的10大類場域周邊防疫消毒，內外聯防，合力防堵疫情擴散。

今日84處人潮聚集的交通場站室內消毒及30處大型醫院、10大類場域周邊防疫消毒，北市聯合陸軍33化學兵群，其中陸軍由上校指揮官龔龍峰帶隊，動員127人、45組消毒機具、3輛陸軍悍馬車及偵搜或載重等其他車輛9輛，北市防疫消毒大隊則動員86人、17輛北市消毒車、69組消毒機具。

環保局說明，非常感謝國軍擴大支援，除了17日完成萬華全區公共環境地毯式大消毒，今日從人流眾多的捷運站內部空間執行噴消作業，消毒範圍包含場站內進出口、大廳、售票處、乘車月台、連通道、廁所、樓梯間等處所，另也於轄內30處大型醫院周邊人行道和道路加強消毒，確保民眾通勤、就醫的健康安全。

此外，北市防疫消毒大隊今天則針對人潮聚集的10大類場域消毒，包括捷運站、公車調度站、計程車休息站、交通樞紐、機關、夜市、商圈、百貨公司、防疫旅館，內外聯防，全力防堵疫情擴散，讓市民安心。

(中時 )