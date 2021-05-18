日本Sony企業在台分公司台灣碩網網路娛樂股份有限公司(以下簡稱So-net )旗下代理的《白貓Project》繁中版今(18日)開放熱門國產漫畫《陰間條例》合作活動，並發布全新角色「城隍大姊」、「謝必安」與「范無救」於遊戲中和冒險者一起尋遺失的記憶。此外，更特別開放應援關卡、登錄與獎勵活動，「陰間三日遊」與「半途川老司機」稱號限時推出，技能覺醒、「蒼焰龍」關卡陸續登場，邀請玩家一起參加《白貓Project》X《陰間條例》合作活動！

《白貓Project》X 《陰間條例》合作活動宣傳影片

活動劇情大綱

冒險者陷入深深的沉睡，清醒時已身在『夜神旅店』，出現在眼前的是一白一黑的陰間使者──七爺和八爺。

兩位陰差遵守城隍大姊的指示，將在三日期限內帶領冒險者於旅店中找尋遺失的記憶，若未於三日內找回記憶，則冒險者於最終審判降臨後，便再無法回到白貓世界。

角色介紹

陰間極道．恭迎聖駕 城隍大姊

職業：符文劍士

聲優：連思宇

屬性：火

介紹：「姐姐越來越欣賞你了～」

這就是命運喔，我們不如做個交易。

《白貓Project》X 《陰間條例》城隍大姊

陰差．七爺 謝必安

職業：雙劍士

聲優：王辰驊

屬性：雷

介紹：「接受城隍大姊的最終審判吧！」

旅店的「規則」是不會被破壞的。

《白貓Project》X 《陰間條例》謝必安

陰差．八爺 范無救

職業：格鬥家

聲優：張乃文

屬性：水

介紹：「擋陰差的路是不行的喔——」

最喜歡七爺揮鞭啦～

《白貓Project》X 《陰間條例》范無救

《白貓Project》X 《陰間條例》合作活動 限定角色 豐富獎勵活動放送

自5月18日起至6月1日活動期間，《白貓Project》推出《陰間條例》合作活動，冒險者登入遊戲有機會獲得限定★4★5角色與豐富獎賞，每天登入都可獲得獎勵！

《白貓Project》X 《陰間條例》合作活動放送

活動1 –陰間條例限定角色、武器登場

5/18 16:00 ~6/1 15:59活動期間，全新限定角色「城隍大姊」、「謝必安」、「范無救」★4★5登場！完成專屬活動關卡，可獲得專屬建築、稱號及豐富獎勵！「陰間三日遊」與「半途川老司機」稱號限時推出！

活動2 –冒險家應援關卡

5/18 16:00 ~5/30 15:59活動期間，完成應援關卡可獲得寶石、金幣、魂石、經驗值的獎勵，

每日限定1回。

活動3–JUMBO票券登入活動

5/18 16:00 ~8/10 15:59期間登入遊戲，即可領取角色與武器合計「100回+5」次的凱旋JUMBO票券的登入好禮。

活動4 –指定角色增量活動

5/18 16:00 ~6/1 15:59活動期間，使用【陰間條例】限定角色，通關【加油加油4人協力】，彩虹星辰碎片增量+1000%。

活動5 –每日轉盤寶石新增4格

5/18 16:00 ~6/1 15:59活動期間，轉盤的寶石欄位新增4格。

活動6 –每日登入獎勵

5/18 16:00 ~6/1 15:59期間，每天登入即可獲豐富虛寶獎勵。

更多詳細的活動資訊，敬請詳見《白貓Project》官方活動粉絲團並鎖定相關新聞消息。

(科技)