台積電(2330)今日股價回神，由於台積公司今年資本支出上修至300億美元，且未來三年預計投資千億美元擴產與先進製程研發，將有利於相關供應鏈包括設備、廠務等廠商漢唐(2404)、EUV光罩盒廠家登(3680)、應材供應鏈的京鼎(3413)等都將同步受惠，今早股價同步反彈。

台積電於先前法說會宣布今年資本支出由先前預估的250-280億美元上修至300億美元新高，較去年大幅增加超過7成；且其未來三年預計投資千億美元擴產與先進製程研發，將對相關供應鏈提供成長動能。

台積電12吋廠有80%無塵室由漢唐承包，是台積電擴大資本支出受益最大的無塵室廠商。漢唐後續接單動能之一即是台積電赴美國設廠。漢唐已於美國設立子公司，台積公司預計下半年開始動工，漢唐則預計今年底前進駐，美國廠訂單可望於明年開始認列營收。

台積電擴大資本支出，相關設備、材料業者也可望持續爭取訂單挹注業績。

台積電今年資本支出約有8成用在先進製程，先進製程供應鍵均可望受惠。法人看好用於7奈米先進製程的EUV(極紫外光)設備供應鏈將得利，其中包括EUV光罩盒供應商家登、EUV設備模組代工廠帆宣(6196)；應材供應鏈的京鼎等。

此外，台積電2021年資本支出約1成將用在先進封測及光罩；台積電竹南新廠預計今年底至明年上半年量產，預期半導體濕製程設備廠弘塑(3131)、辛耘(3583)都可望爭取訂單，助疫後續業績成長動能。

半導體廠務及設備廠帆宣第一季營運表現不錯，單季歸屬於母公司業主淨利2.07億元，基本每股盈餘1.11元。展望全年，隨著半導體大廠持續擴產，公司訂單能見度佳，法人估今年營運再挑戰新高。

半導體設備零組件供應商京鼎第一季營收創新高，獲利則為高檔水準，基本每股盈餘3.45元。受惠半導體廠擴產，今年營收將再挑戰新高，突破百億元，獲利估比去年增長也再挑戰新高。

半導體設備與晶圓再生廠辛耘4月合併營收4.05億元，年增63.11%，今年1~4月合併營收13.61億元，年增55.01%。公司看好今年三大業務都可成長，有利業績比去年增長。

辛耘今年營運回復成長，第一季業績表現不淡，營收9.56億元，年增51.81%。但因產品組合影響，毛利率降至27.82%，單季每股淨利0.25元，仍優於去年同期的0.03元。

展望第二季，隨著半導體大廠持續擴廠，辛耘第二季營收可望比第一季成長，加上產品組合較佳，獲利也可望比第一季成長。法人表示，辛耘今年營收可望比去年有兩位數的成長，獲利也可望比去年增加。

(時報資訊)