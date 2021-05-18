「ICE FactSet台灣核心半導體指數」自2015至2020的6年間，含息績效高達188%，是臺灣加權報酬指數的3.23倍，績效亮眼，儘管近2個月台積電(2330)股價下跌了近2成，然而富邦台灣半導體(00892)ETF擬任經理人陳靜如認為，未來半導體產業仍持續高速成長，根據國際半導體協會SEMI預估，在5G、IoT、電動車對半導體晶片需求提升下、晶圓代工產能供不應求，全球半導體矽晶圓出貨成長趨勢將由2020年的年增2.4%提升至2021年的5%、2022年更有望進一步提高至5.3%，並有機會於2023年創新高，矽晶圓大廠亦陸續計畫擴廠及漲價，預期矽晶圓產業將邁入上升循環。

此外，晶圓代工的大規模擴廠，也將帶動上游矽晶圓需求提升，預期2020年至2024年全球將增加至少38座12吋晶圓廠，月產能將提升約180萬片；台廠方面，晶圓雙雄台積電將投入1,000億美元於先進製程及成熟製程，聯電亦投入1,000億美元於12吋產能擴張。預期新增的晶圓代工產能將於2023年陸續放量，晶圓代工製造商將預先確保上游矽晶圓產能，在需求明確提升下，矽晶圓將配合半導體成長，展望樂觀。

看準全球半導體高速成長趨勢，富邦投信將於5月25日起募集富邦台灣核心半導體ETF基金，預定將於6月10日正式掛牌上市，證券簡稱為「富邦台灣半導體」、證券代號00892，追蹤「ICE FactSet台灣核心半導體指數」，指數市值涵蓋率佔台灣半導體產業逾9成，該指數除了重視市值及流動性外，由FactSet的RBICS(Revere Business Industry Classification System)產業分類篩選半導體相關類股後，更以營業利益GPA(營業毛利/總資產)做為排序標準，精選出最精萃、最核心的30檔優質企業納入股票池。

(時報資訊)