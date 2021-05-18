國泰金(2882)昨天召開法說會，法人今天出具報告認為，下半年海外債殖利率可望走升，有利壽險業新錢/再投資報酬率改善，加上國泰金穩定的配息政策，看好基本面及未來股價現表現，今天國泰金也不負期待，強攻漲停價位。外資昨天重新佈局國泰金，買超達到10903張。

國泰金第1季因壽險持續實現資本利得，金控獲利576億元，年增145％，子公司國壽第1季帳上未實現資本利得為987億元。法人認為，雖然國壽避險前經常性收益率仍將呈現退步，但隨台幣升勢趨緩，降低避險成本，避險後經常性收益率將可望改善。另外，國壽前4月資本利得豐厚，預期國壽今年獲利可望大增4成以上，帶動金控獲利全年挑戰900～1000億元。

子公司國泰世華銀行雖然今年第1季獲利衰退，主要去年一次性處分債券導致基期較高，但今年第1季放款1.72兆元，年增13％，活存比拉高至71％，有效降低資金成本。在預期今年放款維持中高個位數增長，且淨利差將呈現止跌回升，銀行利息核心收益將回復成長，預期國泰世華銀2021年獲利仍可轉為正成長。

(時報資訊)