四強聯手！大陸對大電信業者中國移動攜手英特爾、惠普和聯發科(2454)宣布將開展5G移動PC領域的合作，將攜手打造新一代全互聯PC，此次的「四方合作」將加快推動5G全互聯PC產品創新，擴大5G全互聯PC的使用場景。

本次中國移動、英特爾、惠普和聯發科的四強合作，將就新一代 5G全互聯PC開展市場合作，通過中國移動的5G服務、英特爾的計算技術、惠普的PC產品組合和客戶端應用、以及聯發科的5G數據機解決方案，各自發揮優勢，搶灘廣大的PC市場。

聯發科除全力布局5G智慧機的升級商機外，對於非手機領域也是動作頻頻，尤其自去年起全球疫情帶動一波遠端居家的需求，預計在後疫情時代將成為常態下，聯發科對於PC市場的耕耘也更加積極，今年各家研調機構也看好PC市場將持續成長，未來成長空間仍相當可觀，相關貢獻可望延伸成聯發科繼手機市場外的另外一股重要動能。

聯發科總經理陳冠州表示，相信基於聯發科領先的5G Modem與英特爾領先的PC晶片組所打造的5G PC產品解決方案，是5G跨場景應用的重要組成部分。5G將開啟次世代PC新體驗，聯發科與英特爾、中國移動、惠普的四方合作，展現了聯發科為全球市場提供領先5G技術的專業能力，通過產業協同合作，消費者將在PC上更快速的瀏覽網絡、流媒體和遊戲，實現更多超乎想像的創新。

(時報資訊)