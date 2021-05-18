國內本土疫情大爆發，光是15至17日三天就激增了719例，防疫警戒升到第三級，民眾外出都要戴口罩，各級學校也紛紛紛停課或遠距上課，足見疫情相當嚴峻，沒想到台北竟然有大學生想騎車到台東避難，還扯問：「哪裡有酒吧？」，完全不把疫情當一回事。

王浩宇表示，有大學生從台北騎車到台東避難。（圖／翻攝王浩宇臉書）

前議員王浩宇在個人臉書發文寫道：「昨天中午吃飯時，隔壁是一群嘻嘻哈哈打鬧的大學生，在室內吃飯當然沒戴口罩，跟他們聊天才發現，原來是因為學校臨時停課改網課，他們一群人臨時決定徹夜從台北的大學騎車到台東來避難，規劃要在民宿待個幾天，然後還問我：『哪裡有酒吧可去？』讓他當下聽到完全傻眼。

王浩宇痛批「事實上，這幾天網路上有旅遊業者在推銷到台東、墾丁避難行程，這真的是讓人很想罵髒話。」他說，停課的用意是讓大家減少出門移動、群聚，這樣才能不會把病毒散佈出去「拜託大家這時候不要到處玩，甚至是留在學校宿舍比較好」。

(中時新聞網)