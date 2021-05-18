連江縣每天都會召開防疫會議，確保各項防疫措施確實執行，同時密切關注台灣本島的疫情變化，「滾動式」調整防疫措施。（連江縣政府提供）

連江縣每天都會召開防疫會議，確保各項防疫措施確實執行，同時密切關注台灣本島的疫情變化，「滾動式」調整防疫措施。（連江縣政府提供）

國內新冠肺炎疫情升溫，中央流行疫情指揮中心宣布自15日起，暫停民眾預約自費COVID-19疫苗接種，金門縣長楊鎮浯向中央「喊話」籲請同意金門縣自對岸取得國際認可的合法疫苗，對此，連江縣長劉增應指出，為了鄉親們的健康，盼中央慎重考慮，無論是大陸或其他國的疫苗。

連江縣四鄉五島約1萬3400餘人，雖不少在台灣本島定居工作，中央流行疫情指揮中心配給馬祖卻僅有400劑的數量。

劉增應與台北市長柯文哲同樣都是醫師出身的縣市首長，他表示，目前疫情升溫，連江縣每天都會召開防疫會議，確保各項防疫措施確實執行，同時密切關注台灣本島的疫情變化，「滾動式」調整防疫措施。

針對金門縣長楊鎮浯向中央「喊話」籲請同意金門縣自對岸取得國際認可的合法疫苗，劉增應說，為了鄉親們及在馬祖國軍弟兄的健康，盼中央可以慎重考慮，無論是大陸或是他國的疫苗，只要是經過國際認可，都相當支持，由於地方財源有限，還是盼中央可以長遠規畫，以防疫、民眾健康優先。

連江縣疫情指揮中心指出，馬祖防疫升級，立即啟動入境旅客體溫監測作業，禁制室內5人、戶外10人以上的社交聚會，落實八大類場域強制佩戴口罩，規勸不聽者從嚴開罰，旅遊業加強宣導遊客防疫措施，各單位、場所、餐廳等實聯制，24小時防疫專線0963-772-160。

(中時 )