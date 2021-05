蘋果(Apple)在17日晚間正式宣佈6月份起Apple Music即將迎來重大更新。此番升級包含兩個層面,第一是超過7500萬首的曲庫將會升級支援無損(Lossless)音質;另外在服務升級之際,預計有千萬首的歌曲將會支援杜比全景聲的空間音訊。但你知道事實上,蘋果當前推出的AirPods無線耳機,都無法聆聽無損音質的Apple Music嗎?究竟是為何原因?為你揭曉。

面對Apple Music即將迎來的兩大升級,也就是提供無損(Lossless)音質,以及支援杜比全景聲的空間音訊。接下來的問題很明顯,那麼使用者們能用哪些耳機聆聽這些更高音質的音樂呢?《9to5mac》報導,當前任何一款AirPods都無法支援無損音質,只能支援杜比全景聲的空間音訊。

報導指出,蘋果發言人表示「無損音質無法透過藍牙傳輸」。換句話說,想要體驗無損音質的樂曲,必須要使用有線耳機。使用者如果家中沒有具備這一類耳機,那麼勢必要再添購一副。那麼AirPods Max接上耳機線可以聆聽無損音質的音樂嗎?蘋果方面回應,AirPods Max在有線模式下並不支援數位音樂格式(AirPods Max currently does not support digital audio formats in wired mode.)。

緊接著就來解釋一下關於無損音質以及藍牙的運作原理。當前,Apple Music的音樂都是以256kbps位元率的AAC編碼格式(位元率,代表每秒鐘所傳輸的資料量。舉例一首128kbps的mp3格式音樂,表示每秒播放資料量為128kb)。而無損音質的Apple Music則是以ALAC編碼,位元率在16 bits/44.1Khz以上,也就是所謂的CD音質。

CD音質的音樂檔案大約都是 1411 kbps位元率,遠高於AAC編碼的Apple Music音樂檔案。而音質更高的Apple Music Hi Res無損音質就更不用說了,要播放這一些高音質的音樂往往需要更好的設備,例如外部的DAC(數位類比轉換器)。位元率越高,就代表音質越高、細節越豐富,也就是音樂檔案經歷較少的壓縮。

而藍牙理想上的傳輸速度是2000kbps。但在現實環境下,還要進一步考慮到環境中的干擾以及傳輸距離的影響。這也就是為什麼藍牙耳機無法聆聽無損音樂的緣故。因此,這並不只是涉及無損音質的Apple Music服務以及AirPods。也就是說AirPods無法支援無損音質,是技術上的限制。當前幾乎所有的藍牙耳機、或說無線耳機,都會因為傳輸速度上的限制而無法支援無損音樂。

