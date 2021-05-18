第16季WSBL超級女子籃球聯賽賽季受到新冠肺炎疫情影響，季後僅打了一天就停賽，由於近日台北市、新北市防疫升級，仍無法確定何時能恢復比賽，中華民國籃球協會考量疫情避免群聚以及參賽相關人員健康安全，決定以裁定方式決定本屆名次，由國泰人壽獲得冠軍、台元紡織亞軍，中華電信與台灣電力並列季軍。

籃協指出，受到新冠疫情升級影響，WSBL賽事無法進行外，各球隊亦無法維持正常訓練，考量到疫情現況及球隊訓練困難，且目前仍無法規劃出明確復賽時程，決定依目前戰績裁定名次，由例行賽全勝且冠軍賽取得1勝的國泰人壽獲得冠軍、台元獲得亞軍，中華電信例行賽排名第三，但是季軍戰由台電搶下首勝，經協商後裁定兩隊本屆名次並列第三名。

確定冠軍後，國泰完成了WSBL 11連霸，賽史16個球季以來，國泰僅第5季未參加無封后，其他球季都是冠軍作收，累積15座WSBL總冠軍。

雖然季後賽夭折，籃協表示，關於本年度WSBL新人選秀會順位則不受影響，依WSBL選秀辦法規定各隊順位依據例行賽排名，本年度由台電獲得狀元籤，第2到4順位依序為電信、台元、國泰。

(中時 )