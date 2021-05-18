繼5月13日全台部分地區大停電後，昨天（17日）晚間又無預警停電一次，讓民眾苦不堪言，其中被歸為「限電組」的C、D組住戶最慘，照台電規劃，輪流停電組別今年輪到C、D組，北市議員更在臉書表示，C、D組擔任限電爐主已經4年了。

國民黨台北市議員李明賢昨晚在臉書發文，指出昨晚台北地區停電，內湖、南港首當其衝，占了大多數，攤商一片哀嚎、居民無奈，怎麼老是「被限電」，特別是內科、南港軟體園區，被限電的悲情苦旦角色要扛多久？都沒調整空間？

李明賢表示，從2018到2021年，居然都是CD組屬於「輪流停電」組，明年才會開始輪到EF組。CD組怎麼擔任「限電組」一次就是4年？今年水力發電不足、太陽能發電也不能蓄電，若繼續無預警停電，還是要CD組來扛，港湖還是要繼續倒楣，且政府無法保證未來不停電，目前限電頻繁，呼籲「CD或EF組應該緊急要彈性調整」。

根據台電規劃，台電每年選兩組作為「緊急組別」，作為緊急分區輪流停電地區，其他則為「計畫」組別，若該年未有停電事故，則延續到隔年。而近年緊急停電組別，2017年為AB組，有執行、2018年CD組，未執行，因此2019、2020年皆是CD組，也就是連三年未執行，因此又延到今年，結果今年一停就是2次，而2022年則是輪到EF兩組。

(中時新聞網)