儘管美國電動車商特斯拉（Tesla）執行長穆斯克（Elon Musk）17日在推特發文澄清，表示特斯拉沒有賣出任何比特幣，但他近期評論比特幣的說法，讓人覺得他反反覆覆，結果他說得愈多，反讓投資人愈不放心，導致比特幣每單位價格在17日盤中創逾三個月新低。

據CoinDesk報價，比特幣在17日盤中最低下跌至4萬2,102.35美元，創2月8日來新低。18日盤中反彈4％報4萬4,991.89美元，總市值回升至約8,400億美元。

穆斯克最近以比特幣極消耗能源而不環保為由，表示特斯拉會停止接受客戶以比特幣來支付買車的款項。他同時大力吹捧狗狗幣，讓狗狗幣價格今年來大漲。

全球支付網絡Mercuryo共同創辦人Alexander Vasiliev說，按照目前比特幣價格的下跌走勢來看，比特幣可能在4萬美元水準有支撐，若能撐過這一關，接下來在中長期可望上漲至7萬美元創新高。

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