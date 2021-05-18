美國4月核心通膨率超於市場預期，即使聯準會一再表示通膨僅為短期現象，市場卻不盡買單，引發科技股劇烈震盪。法人表示，科技股價整理過仍是投資主流，全球科技基金仍可逢低布局。

觀察近周產業型類股資金流向，富達投信表示，近周金融股單周買超16.5億美元，為各產業之冠，其次為原物料類股，單周買超15.1億美元。科技股轉為賣超，單周賣超0.2億美金。但賣超金額並不多。

路博邁投信表示，若通膨不是快速上揚且持續維持在高檔，相對溫和的通膨環境有利於風險性資產的表現。尤其是需求推動的通膨代表企業獲利可望提升、經濟展望正面。預期持續受惠於疫情、未來美國大規模基建計畫且具趨勢題材的全球科技股如5G，仍然是投資人追求資本利得的首選之一。

日盛全球智能車基金經理人王亨表示，美國經濟復甦，Fed延續寬鬆政策，根據FactSet數據顯示，截至5月14 日止，S&P500已有91％公司公布財報，其中 86％的公司EPS超越市場預期，創下自 2008 年FactSet開始追蹤此數據以來新高，企業獲利良好。本輪價值股風格優勢已經逐漸進入尾聲，加上預期通膨在第二季中下旬將見頂回落，因此，成長股在進入第二季中旬有望重拾動能，此狀況將有利以成長股為主的科技、電動車族群，重點關注近期受惠拜登經濟復甦計畫中受惠的半導體及電動車族群。

富蘭克林證券投顧表示，隨著經濟加速開放及政策維持支持的態度，整體環境依舊有利風險資產表現，雖然近期科技產業受到殖利率、風格轉換及調節壓力影響表現，但目前基因突破、智慧機器、創新金融以及指數級數據等科技主題，中長線發產趨勢向上不變，尤其後疫情時代，像是電子商務、數位支付的發展仍具有相當潛力，在創新技術不斷問世、從演進到廣泛運用之下，科技產業在更方面均蓬勃發展，短線市場震盪反而創造布局機會，建議投資人可以定期定額方式布局科技基金，透過專業經理人把關，參與科技創新發展的長線投資機會與商機。

(工商 )