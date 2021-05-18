根據財政部統計，最近一個月台商依據《境外資金匯回管理運用及課稅條例》申請匯回新增案例為39件、新增金額75億元，金額較前一月倍數增加。

境外資金匯回專法是自2019年8月15日上路，運用優惠稅率，吸引台商將海外資金匯回，並鼓勵將匯回資金用於本土實質投資，施行期間至2021年8月14日，實施至今已經僅剩下最後3個月的時間。

於專法施行第一年提出申請，可享較優惠的8％稅率、實質投資可享優惠稅率4％；於施行第二年申請，則是依10％稅率課稅、實質投資稅率為5％。

財政部統計，台商申請匯回的總件數已達1195件，金額達到2484億元，已經核准的件數為1169件，金額2424億元，已經匯回的金額1119件，金額2365億元。

最近一個月(4月15日至5月14日)新增的件數為39件，較前一個月增加75億元；較前一個月新增28件申請案、申請匯回新增37億元，申請匯回金額有顯著、明顯增長，搶搭最後的一班車。

根據經濟部工業局統計，申請實質投資的件數累計為347件、投資金額865.39億元，個人投資有80件，金額107.45億元；而營利事業則有267件，金額：757.94億元，占比達88％。

(中時 )