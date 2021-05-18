台灣人民的平靜生活，被這幾天猛爆的疫情打破，目前最高單日破300例確診數，雙北已宣布進入三級警戒，無論節目還是民間，都能聽見討論「封城」的聲音，旅法音樂家巫欣璇雖身在異鄉，但相當關心家鄉的情況，也坦言台灣如今防疫從嚴，但法國一天兩萬例卻在解封，讓她內心的世界觀很混亂，想藉由分享這一年來自己在法國的血淚疫情史，希望能幫上一點忙。

巫欣璇過去是朱宗慶打擊樂團成員，近年旅居法國，身為音樂家，上一回公開演出已經是去年9月，這8個月間音樂會不是取消，就是沒辦法安排演出，團員們都說已經快不記得「音樂會」是什麼意思了，職涯受到很大的影響。

而關於「封城」的經驗，巫欣璇表示法國政府是主張「與病毒共存」的策略，她身邊有三分之一甚至一半的朋友都確診過，雖說病毒對年輕人的殺傷力相對較低，但對巫欣璇而言，「成為確診者或接觸者，不舒服的除了身體，更多的其實是心理壓力」。

巫欣璇表示，一但進入社區感染大爆發階段，就意味著不是避開感染者的路徑就好，而是身旁的每個人甚至自己，都可能是無症狀帶原者，她也說身旁很多確診過的朋友，平時都是相當小心的人，曾有個疫情期間幾乎都在家、出門只會是上超市補充物資的朋友，某天突然就發燒了，完全找不到原因；另一個同事也不過是下班後，在家門口跟鄰居打聲招呼，鄰居沒戴口罩，跟自己女兒耳邊咕唧兩句話而已，當晚這同事跟鄰居都確診了。

而巫欣璇本人，也因為學生跟朋友確診，而三度成為「接觸者」，每回收到身旁的人通知確診消息，「都會突然感覺一陣發熱加呼吸不順，安慰自己沒事後，又熊熊開始想起這段時間接觸過的朋友」，但這種焦慮的時刻，卻是什麼都不能做，坦言手洗到爛、口罩戴到爆痘痘，但還是可能莫名被傳染，或是成為傳染者，「日常生活停停走走到沒有日常可言，這就是我這15個月的疫情血淚史」。

在國外經歷疫情血淚的她堅定表示，台灣即使出現社區感染，也不需要面對這個狀況，如果大家都能高度警惕，避免不必要的接觸，一定能避開爆發的病毒傳播，勸眾人：「請做好長期抗戰準備，找到自己生活步調的新平衡，補充好身體所需的營養，提高抵抗力，也同時保持生理和心理的健康」。

她也給家鄉打氣，「若兩週就能穩住，那是台灣奇蹟，但即使必須撐到一兩個月，只要穩住了，就可以守住未來的一兩年，還有無數珍貴的生命！」，希望大家嚴守防疫規範，也不要群聚，「可以緊張，但不要恐慌；可以備糧，但不要囤糧」，希望台灣加油！

(中時新聞網)