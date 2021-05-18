台中市長盧秀燕表示，捷運公司想拚出搭乘人數的好成績，防疫這段時間不用去追求人數，安全防疫為最優先。（盧金足攝）

疫情延燒，台中市剛通車上路的捷運綠線，原都在7月舉行的台中購物節，搭車率和消費力，都受疫情影響，市長盧秀燕18日在市政會議向團隊強調，疫情變化未卜，不衝刺業績、不用去追求人數，防疫最重要今年度的預算編列支用也要重新審議。

盧秀燕說，捷運綠線目前重要轉乘站閘門都設置體溫熱顯像儀，其他北捷與高捷也未全面設置，但體溫熱顯像儀可彌補人力不足，請中捷公司研議捷運綠線18個站都設置，減少人與人的近距離接觸。

盧秀燕指出，捷運綠線剛上線營運不到一個月時間，第一周營運人數與試營運期間比較有超過5成，這個營業規模是可以的，還希望繼續努力，不過，現在捷運局不要在乎搭乘人數，這段時間防疫更重要，除通學通勤必要以外，希望大家減少出門分流狀況，人少反而心安。

她說，捷運公司想拚出搭乘人數的好成績，但防疫這段時間不用去追求人數，安全防疫為最優先。

(中時 )