新北亞東醫院爆發院內感染，一名86歲確診者17日下午死亡，成為華航諾富特群聚事件爆發以來，首例死亡個案。家屬今在臉書PO文，指父親上月26日送亞東救治，醫師原估計「兩天就可以出院了」，不料卻接到死訊，「心好痛，我們連要好好的送爸爸一程的機會都沒有，」道盡無奈。

亞東醫院爆出9名個案院內感染後，院方緊急進行危機處理，但其中一名最年長的確診者，仍不幸過世。院方表示，該名個案86歲、有多重慢性病，並非這起院內感染的指標個案。

家屬PO文認為院方有疏失，怎麼會原本預計兩天就可出院，卻在被告知確診後，隔天就走了，連好好道別的時間都沒有。

「很諷刺的照片，我的父親於4/26由照護中心送到亞東住院，原本醫生跟我們家屬說，再兩天就可出院，現在卻為了醫院疏失造成感染，晚上11點多通知我們確診，隔天下午就接到醫院的消息爸爸走了，心好痛，我們連要好好的送爸爸一程的機會都沒有，這是平民百姓的無奈嗎？」

亞東醫院表示，這名個案病情急轉直下，患有特殊傳染性肺炎、冠狀病毒感染及特發性肺纖維化，5月17日下午2時宣布死亡。家屬當日將遺體火化，心情至今難以平復。

(中時新聞網)