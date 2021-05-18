在企業排球聯賽第16年拿下男子組亞軍的台中長力男排隊，近期加入新的運動行銷團隊協助，今天起也正式更名為「台中太陽神」，希望企排第17年再創佳績。

台中長力男排隊在企排第16年賽季，於年初主場曾創下單日3500名觀眾進場的佳績，台中一直以來都是各個運動領域發展的核心地之一，交通位置及氣候更是首選，會選擇「台中太陽神」這個新名字，不只結合在地企業家及球迷的熱情之外，球隊球員也是正港台中籍球員，打造陽光活力的特徵，去年正式冠名台中之後，今年選出以「太陽神」來做為代表，也會跟原本的長力育樂維持良好互動，一同讓排球更好。

經營團隊也努力要幫台中太陽神打造出有如職業球隊的專業形象，已經展開一連串場內場外，不管是訓練或場外行銷活動，也帶球員去體驗職籃比賽，感受職業化主客場制的不同，接下來也會陸續釋出球團專訪及個別球員的訪談等，積極讓更多民眾認識台中太陽神男排隊。

球隊成員中，企排16年人氣王「小高」高偉誠以及「阿焦」焦璿誠等陣中主力球員都已陸續完成簽約，球團也正積極補強新戰力，完整名單將會在今年6、7月在中華民國排球協會舉辦的特別挑戰賽前完整亮相，希望新冠肺炎疫情能夠盡快平息趨緩，讓球隊盡快跟球迷朋友見面。

(中時 )