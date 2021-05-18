由於注射用的毒藥不足、暫停執行死刑長達10年之後，美國南卡羅來納州推出新法，要求死刑犯選擇以槍決或電椅方式伏法。

南卡州長麥馬斯特（Henry McMaster）在推特上寫道：「我本週簽署法案生效，將允許州內執行死刑。法律欠受害者家屬和摯愛一個公道的結局。如今我們能有所交代。」

法新社報導，在注射死刑犯用的藥物短缺造成南卡州10年未執行死刑後，這位支持死刑的共和黨籍州長希望恢復處決。

在暫停行刑前，死刑犯得選擇電椅或注射毒藥，如果不選擇，有關當局就會採取注射死刑。

根據14日簽署的新法，如果無法執行注射死刑，電椅就會成為內定選項；新法也新增槍決選項。

當地關注在囚人士權益團體「在囚人士接觸網」（Incarcerated Outreach Network）稱此舉「令人震驚、令人憎惡」；美國民權聯盟（ACLU）南卡州分部則說新法是在「具種族主義、獨斷、易出錯的系統中，尋找恢復執行死刑的新方式」。

ACLU南卡州分部執行主任柯納克（Frank Knaack）在聲明中說：「南卡州刑事司法系統會犯錯。」

「而死刑執行後是不可逆的…（尤其）南卡州死刑犯有一半以上是非裔，而非裔在全州人口僅占27%。南卡州判死刑很可能不是主要基於案情事實，而是取決於受害者的種族和性別、犯行地點以及案發當時負責的法務官。」

根據南卡州矯治局資料，南卡州自2008年以來不曾使用電椅，上次執行注射死刑是在2011年。

根據死刑資訊中心（DPIC）資料，南卡州是美國第4個准許槍決的州，另外3州是密西西比、奧克拉荷馬及猶他州。自美國聯邦最高法院1976年允許恢復死刑以來，僅3名死刑犯是槍決，而且都在猶他州。

注射死刑所用的藥物多年來嚴重短缺，多個大型實驗室拒絕提供給美國監獄，以免涉及與死刑有關的負面觀感。

注射死刑通常會連續施打3種藥物，先讓囚犯昏迷，再來是癱瘓，最後是停止心跳。

然而近年來數起執法中，首劑藥物未能讓死刑犯完全失去意識，造成他們在死前極度痛苦。（譯者：盧映孜/核稿：嚴思(示其)）1100518

(中央社)