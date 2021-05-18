賴慧如積極投入副業。（民視提供）

女兒恩恩是賴慧如最大的努力動力。（民視提供）

24歲的女星賴慧如，上月才承認與大她16歲的導演老公高琮凱已經完成離婚手續，結束4年婚姻，雖然情場失意，但事業得意的她，除了演出民視八點檔《多情城市》江慧君一角竄紅，日前也投入破百萬資金與友人經營副業，原訂昨天（17日）要舉辦新品上市記者會，因防疫期間暫停大型活動而延期。賴慧如表示「現在防疫優先，記者會一定要延期，希望疫情趕快平穩，大家恢復正常生活。」

賴慧如演藝事業如日中天，除了在《多情城市》演出家喻戶曉的江慧君，在備檔八點檔《黃金歲月》也演出西餐廳的唱跳歌手，平時還會歌曲創作，去年2020年出新專輯《舞力全開》，她笑說很樂於現在的生活，因為自己是閒不下來的人，有空檔就想找事情做。

賴慧如也表示要幫女兒過4歲生日，蛋糕跟玩具都準備好了。她感性地說，成為媽媽以來，一直支持著她的動力就是奶奶跟女兒了，本來全家人要在記者會後去旅行，但因為疫情都先暫時取消。她坦言積極投入副業，就是想要財富穩定，未來給家人最好的生活。

(中時 )