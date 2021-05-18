國內疫情轉趨嚴峻，政府的防疫措施不斷升級。兆豐證券董事長陳佩君、總經理吳明宗17日致全體員工一封信提到，「面對疫情帶來的動盪，我們更要擁有堅定的內心，相互支援、同心努力，確保營運不中斷。」，展現上下齊心拚防疫的決心，並積極提升營業場所防疫措施。

兆豐證券表示，公司有責任打造一個健康安全的工作環境，從去年新冠疫情開始，公司的防疫未曾間斷，並隨疫情變化滾動式調整防疫措施，目前雙北進入防疫第三級，公司也及時提升防疫措施，啟動企業持續營運因應措施，包括啟動異樓層辦公、異地上班，以及自17日起全台服務據點暫時關閉營業大廳電視牆及單機。各營業據點現場櫃檯則正常營業，但為保護客戶健康，除採取實聯制外，也會採取人流管制。

另外兆豐證券總公司全棟已於16日進行預防性消毒，至28日前暫停廠商及訪客來訪，若有緊急需求，須經部門主管同意。同時為降低同仁接觸風險，所有郵件、包裹、書面文件都在各樓層設有專用放置區域，並且鼓勵同仁自帶餐點，或參加公司訂餐服務。

兆豐證券也呼籲投資人，多加利用線上平台服務，進行開戶申請、庫存、交易報價資訊查詢及文件簽署等事宜，若有疑問，善用兆豐證券理財網的線上客服，或以電話與分公司人員聯繫，除非法令規定必須臨櫃辦理，可以透過預約，親臨營業據點辦理。在疫情嚴峻時，透過各項防疫措施及線上服務，讓投資人安心。

(工商 )