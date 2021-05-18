美國電動車新創公司Fisker執行長暨創始人菲斯克（Henrik Fisker）表示，Fisker不打算投資比特幣，也無意接受以該加密貨幣付款。

菲斯克表示，比特幣不是「永續的」，此番發言呼應特斯拉執行長馬斯克上周提出的環保疑慮。馬斯克宣布特斯拉將暫停接受以比特幣購車，並指比特幣的挖礦活動太過消耗化石燃料產生的能源。

菲斯克周一接受媒體訪問時表示：「我只是不認為這是一個永續的解決方案，這不環保，我們不會這樣做」。

根據劍橋比特幣電力消耗指數（Cambridge Bitcoin Electricity Consumption Index），比特幣消耗的能源超出瑞典和馬來西亞等國家全國的用電量。

菲斯克表示，這種耗電的方式，不符合公司「創造世界上最具永續性車輛」的使命。

菲斯克不否認該公司曾經接受過加密貨幣，但他表示，現在這已不是公司的焦點。

Fisker公司距離銷售其名為Ocean的第一部電動車至少還有16個月。該公司預計於明年第四季開始交車，之後到2025年，Fisker將再推出三款電動車。

周一夏普宣布將與Fisker共同開發新一代車載螢幕和介面，而相關產品與零組件也將交由夏普生產與供應。除了第一款Ocean電動車之外，後續的3款車也料將採用雙方共同研發的產品。

Fisker周一盤後股價跌約2%。稍早前該公司宣布第一季每股虧損63美分，遠超出市場預期的每股虧損19美分。

(時報資訊)