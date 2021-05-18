法國政府周一表示，法國多數敏感的國家和企業數據，可以安全地儲存在使用谷歌和微軟開發的雲端技術；兩家公司一直將這些技術授權給法國企業使用。

此一評論為法國財政部長Bruno Le Maire和其他兩位部長制定的策略計畫的一部分，承認美國在此一領域的技術優勢。谷歌、微軟和亞馬遜在數據儲存領域佔據全球領先位置，此前也加深了歐洲對美國監控風險的擔憂。

Le Maire表示，透過伺服器位置在法國的擔保，可以在歐洲開發出一種值得信賴的雲端運算替代方案；因此政府決定了最優秀的公司，特別是微軟或谷歌，可以將全部或部分技術授權給法國企業。值得注意的是財長Le Maire並沒有提到亞馬遜。

谷歌表示，歡迎法國政府的「澄清」，並表示谷歌支援了最高安全等級的需要。

微軟指出，這對法國「完全獨立」的數位轉型來說，是個好消息。

亞馬遜法國總經理指出，亞馬遜雲端部門一直與法國大公司進行合作，包括國有電信公司Orangge。

(時報資訊)