終端客戶需求強勁，二極體廠-德微(3675)及虹揚-KY(6573)目前訂單能見度均已達下半年，讓兩家公司樂觀看待今年營運，德微預估，今年業績可望一路好到年底，獲利有機會創下歷年新高，虹揚-KY則力拚今年營運重返獲利，今天兩家公司盤中股價同步大漲。

受惠於二極體產業需求暢旺，德微及虹揚-KY目前產能滿載，業績也逐月走高，其中德微因車用電子與消費性產品月平均出貨量較去年月出貨量分別成長100%與37%，推升4月合併營收為1.7億元，月增5.59%，年成長18%，創下單月歷史新高，累計1到4月合併營收為6.19億元，較去年同期年成長17%。

德微科技近幾年在達爾協助下積極提升產品生產效率及競爭力，德微延續2020年著手規劃透過生產製程產線全面自動化、子公司亞昕晶圓創新研發從4吋至5吋與建構品質優化升級之MPE系統等方式，提升公司產能與優化產品組合效應將在今年開始發酵；看好汽車市場與高端電子相關產品之應用快速增長，德微目前產線已供不應求，日前董事會通過自今年4月19日到2022年3月31日投資1065萬7510美元(約新台幣3.04億元)，針對車用、工業及高端手機市場擴建自動化生產線，以因應未來客戶訂單需求。

電子終端應用及太陽能等需求強勁，虹揚-KY營運也漸入佳境，虹揚-KY自結4月合併營收達2.07億元，月增6.78%，年成長58.19%，為2018年5月以後單月新高，累計前4月合併營收為7.32億元，年成長67.49%。

虹揚-KY第1季因前端原物料及晶圓短缺漲價，導致成本上揚壓縮毛利及獲利，單季稅後淨損4354萬元，每股淨損為0.54元，虹揚-KY發言人程御峰表示，為因應成本，虹揚-KY已於今年2月調漲產品價格，不過調漲的效應尚未反映在第1季獲利表現上，預估要到第2季之後效應才會逐漸展現。

程御峰表示，目前二極體產業訂單需求強勁，尤其是電源供應的整流分離元件方面，訂單能見度可達今年第4季甚至明年，未來的營收應屬樂觀，我們將會持續注意成本與費用的控管，以及外在疫情因素的影響，以確保今年的營收與獲利都有符合預期的表現。

目前虹揚-KY多種產品封裝的產線仍呈現滿載狀況，連過去幾年營運處於調整的玻封近期接單都已回升，而公司也積極地佈局保護類元件的市場，預計下半年能為公司營收帶來正向挹注，讓公司產品能應用到更全方位的領域。

(時報資訊)