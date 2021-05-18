針對雲林縣政府公布疫調足跡，指出有確診者12日前往臺企銀(2834)斗六分行，臺企銀發表聲明表示，當時營業廳客戶不到10名，且行員及客戶均佩戴口罩，除已完成二度消毒，服務該客戶同仁已進行居家自主管理，目前所有同仁健康狀況正常，並加強自主健康管理。

臺企銀表示，17日傍晚接獲雲林縣衛生局通知，有確診者曾至斗六分行辦理業務。對此隨即於當晚動員全體分行同仁以酒精及消毒水清潔環境，並委託專業廠商於18日營業前完成第二次分行環境全面消毒，讓來行客戶可更放心洽辦業務。

臺企銀說明，該確診客戶12日下午來行停留時間約5分鐘，當時營業廳不到10名客戶，所有客戶及行員均全程佩戴口罩。當日服務該名客戶的同仁，目前已請其進行居家自主健康管理，並未至分行上班。

臺企銀表示，目前斗六分行所有同仁健康狀況皆正常，並加強自主健康管理，已持續要求所有同仁注意自身健康狀況，並嚴格遵守防疫規定，定時量測體溫、勤洗手，同時早、中、晚消毒櫃台、取號機、ATM等設備，保障員工及客戶健康安全。

(時報資訊)