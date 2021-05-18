裕隆集團裕隆(2201)、裕日車(2227)、中華(2204)第一季均交出亮麗的財報，每股淨利各達1.39元、2.7元、2.35元，均較去年同期跳升逾倍。短期雖汽車銷售可能受本土疫情升高影響，今年在大陸市場回升帶動，三家公司今年營運均可望比去年成長，今早股價也隨台股強彈。

裕隆受惠子公司如裕日車、裕融等貢獻增強、華創的費用減少，裕隆第一季EPS 1.39元，呈現季年雙增。展望第二季，法人看好中國、台灣車市規模持續優於去年同期，帶動裕日車、納智捷及中華等銷量以及裕融等營運走強，整體第二季業績有望繼續呈現年增的表現。

裕隆第一季合併營收204.71億元，季減13.3%、年增18.64%；毛利率29.19%，季增12.47個百分點、年增0.32個百分點；稅後淨利13.58億元，季增10.32%、EPS 1.39元，優於上季的1.26元。

展望第二季，裕日車旗下品牌Nissan 4月在台銷售2720輛車，重返總市場品牌第二名，納智捷銷售315輛車；中華汽車MITSUBISHI及CMC品牌銷量也保持年增雙位數表現，若本土疫情獲得控制，6月銷售可望回溫。

此外，中國車市即使面臨晶片短缺問題，仍連續13個月銷量呈現年增表現，有利裕日車、中華車大陸市場銷售，並助益裕隆獲利維持高檔。

裕日車受惠兩岸車市明顯成長，第一季稅後淨利8.09億元，年增率352%，每股盈餘(EPS)2.70元。去年度盈餘每股擬配發18.53元股息。裕日車受惠今年第一季兩岸車市明顯成長，營業利益大增，且旗下金雞母大陸東風日產汽車新車銷量達29萬輛，較去年同期倍增，第一季對裕日車的獲利貢獻達9億元以上、較去年同期大增三倍，亦推升首季獲利表現。

中華車第一季稅後淨利13.56億元、年增120.8%，EPS達2.35元。中華車銷量增加助益，首季營業淨利7.92億元、年增54%；轉投資事業中，以大陸福建奔馳汽車貢獻度最高，此外，包括裕隆汽車在內的關係企業，首季獲利成績不錯，也讓中華車轉投資獲利水漲船高。

中華汽車去年合併營收308.75億元，稅後淨利35.41億元，EPS達6.01元，去年超額配息，擬配發現金股息7元。

(時報資訊)