18日傳出，中國大陸阿里巴巴集團花了4億美元，投資越南當地集團Masan的零售事業體。而阿里巴巴此舉，也被外界視為將進軍東南亞線上生鮮雜貨產業。

據悉，以阿里巴巴與霸菱亞洲投資基金（Baring Private Equity Asia）為首的財團將收購一家，手中握有Masan消費控股與VinCommerce股權的The CrownX公司5.5%持股。。2020年2月左右，Masan集團接管VinCommerce並進行品牌重整。為凝聚集團向心力，原屬VinCommerce旗下的VinMart超商，2020年第三季時，也計畫全面更名為WinMart。

根據了解，越南Masan集團也在進一步與其它投資人會商，將再投資The CrownX約3億至4億美元，沒意外的話整個交易案可望在2021年完成。

(時報資訊)