陳時中縱容周玉蔻爆料確診數？ 鄭村棋怒轟：媒體人竟變政府養的狗！【獨家專訪】

媒體人周玉蔻16日於疫情中心發布消息前，在個人臉書發文暗示當日確診數字，外界關注如此是否該開罰，沒想到今（18）日周玉蔻又再爆料「獨家好消息」，表示最新一批的疫苗將在五月底、六月中旬抵台，再度引發質疑，她則解釋，這是認真搜集資料、多方查證，以及邏輯判斷的總結。

周玉蔻今日在臉書宣布「獨家好消息」，她表示，AZ以及莫德納疫苗將在五月底、六月中旬分批抵台，但在發文不久後，她就將「AZ與莫德納」的敘述刪除。

對此，網友直呼太棒了，相信台灣一定可以打贏這次疫情危機，但也有人質疑消息來源，「是不是等政府或指揮中心發布會比較好？」周玉蔻則回嗆，「你有什麼毛病啊滾啦」。另有網友認為，指揮中心一直以來低調就是希望疫苗不要見光死，這樣大喇喇公佈有何意義？

面對網友質疑，周玉蔻回嗆反擊。（圖／摘自周玉蔻臉書）

面對質疑，周玉蔻強調，跑新聞是認真搜集資料、多方查證和邏輯判斷的總結，疫苗，總統說了、駐美代表蕭美琴透露了，疫情指揮官陳時中前一陣子也證實了，所以查證比對就有了「獨家」；而只有沒經驗的記者或遲鈍的媒體主管，才會坐等餵食或問笨問題。

至於今天的疫情，周玉蔻說，總統與行政院長蘇貞昌都出來巡視指揮中心了，情況會壞嗎？並放話，「別戰我，我是用新聞鼻和新聞直覺判斷的！」

(中時新聞網)