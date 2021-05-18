近期國內疫情嚴峻，由國家中醫藥研究所、中醫師全聯會、臨床中醫師、三軍總醫院等數家醫學中心合作開發的新冠肺炎治療藥物清冠一號，終於在上周獲衛福部中醫藥研究所核發臨時藥品許可證，國內已取得專利授權的藥廠已可開始申請製造清冠一號。

中醫師全聯會今發新聞稿表示，清冠一號是由國家中醫藥研究所、中醫師全聯會、臨床中醫師、三軍總醫院等數家醫學中心合作實證，已確定能有效治療新冠肺炎。

清冠一號是由國家中醫藥研究所去年與國內多家醫院合作，由黃芩、板藍根、魚腥草等10多種中藥製成的複方水煎藥，研究發現可有效縮短確診患者9天治療時間，也可防止輕症患者變重症，無副作用。中醫公會全聯會理事長柯富揚表示，去年中醫藥研究所研發清冠一號，行銷歐、美、日，14國使用，頗獲好評

中醫師全聯會理事長柯富楊指出，近日衛生福利部業已同意核發臨時藥證，供取得專利授權的國內藥廠在疫情期間申請製造清冠一號。

柯富楊表示，清冠一號屬於中醫師處方，須經中醫師診斷病情後，始可調劑給藥，民眾不可至坊間藥房、網路、其他通路自行取藥，以免誤服不當藥物而受害，業者若自行販售清冠一號處方予民眾，也已違反藥事法並涉犯密醫等罪，敬請遵守法律。

柯富楊呼籲，疫情期間，請民眾遵守政府醫療分級分流等管制措施，特別是確實配戴口罩、避免群聚或外出、配合實聯制政策，若有身體不適狀況，請儘速配戴口罩就醫。

柯富楊建議，未來中重症病人由醫院收治於負壓隔離病房，輕症者至檢疫所留觀；中醫師可依政府指示赴檢疫所進行診療，以及至收治住院的醫院會診。

基層診所部分，可以提供免疫調理等中醫服務，至於新冠肺炎確診者，仍須依政府醫療分級措施診斷治療。

(中時 )