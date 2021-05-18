根據NCC 國家通訊傳播委員會發布的《109 年匯流發展調查》，有41.5%民眾有看過OTT線上串流影音、35.4%民眾付費訂閱，較2019年的19.4%明顯成長。家用投影機品牌 BenQ 看準這波OTT線上串流影音熱潮，推出5款Google認證的Android TV平台的無線智慧家用投影機，不需要搭配任何電腦、播放機、數位機上盒等，投影機直接連接網路、透過多款OTT線上影音app(如：YouTube等)，即可享受百吋4K高畫質影音，讓住家瞬間變身電影院。

BenQ將Android TV導入於5款2021最新投影機，內建YouTube、PrimeVideo等多款影音app，可透過Google Play 商店下載各式影音app、工具app等。還能透過Google語音功能，直接搜尋影片、YouTube頻道、詢問天氣狀況等等。更內建Chromecast功能，可無線投影手機/平板等行動裝置內容、一鍵投影至大畫面，與家人一起追劇/看電影。這次推出的5款新機，根據消費者的使用情境，分為兩大類，喜愛看電影的，推薦兩台短焦電影系列；喜愛打電動的，推薦三台短焦低延遲電玩機，共計5款新機。

右上至下、至左分別是W2700i、TK850i、TK700STi、X1300i、TH685i。（BenQ提供／黃慧雯台北傳真）

【三坪小空間投影4K百吋大畫面 即刻升級電影院】

BenQ推出兩款可在2.5公尺投影100吋大畫面的4K投影機 - 4K HDR 色準導演機W2700i、4K HDR高亮三坪機TK850i。W2700i可精準呈現 95% DCI-P3 電影廣色域，由BenQ色準大師團隊校色、出廠前人工嚴格調校，以還原導演的電影色彩；TK850i擁有3000 ANSI 流明亮度的4K HDR高亮三坪機TK850i，即使在明亮客廳，也有亮麗清晰的畫面。

【電玩遊戲首選 低輸入延遲搭配特調遊戲影像 】

TK700STi 是全球第一款在4K 60Hz 影像模式下，達到16.67ms低輸入延遲的4K HDR投影機、畫面更新率達到媲美電競等級的240Hz；為。同時搭配2公尺投影100吋、左右30度側投影的功能，快速打造最舒適的私人遊戲空間。

X1300i為全球首款採用4LED的高亮度LED遊戲投影機，有別於一般LED投影機僅採用RGB 三光源發色，X1300i導入RGBB四光源發色，亮度不僅可大幅提升到 3000 ANSI流明亮度，壽命更長達2萬小時，顏色更加保滿鮮豔。同時具備8.3ms低輸入延遲、美國大廠Bonjovi DPS數位音效處理器，讓人玩起遊戲更加如臨實境。玩家可搭配左右30度側投功能，更不用擔心無法正投或是需要吊掛，讓空間更好運用。

若想要大畫面家庭劇院、也想同時兼具遊戲低輸入延遲功能，TH685i為最佳家庭劇院投影機入門首選。擁有3500 ANSI 高流明亮度、支援4K HDR高畫質影像、8.3ms 低輸入延遲(需在1080p模式下)，2.5公尺投影100吋大畫面，是最佳大畫面家庭娛樂投影機首選。建議售價27,500元

(科技)