電費單E、F組請注意！兩次大停電都是分組C、D組住戶受害，惹來反彈，台電決定改弦易轍，將下次分區限電分組號順序修正為電費單上E、F組，仍然是400萬戶，以避免都是同批住戶承擔。不過台電強調，只是順序上調整，並不希望再有分區限電。

今天恐又停電 傳從E組「下手」 C、D組喘口氣

全國1200萬戶用電共分為A、B、C、D、E、F共6組，每年會有2組被擺上電費單上輪流停電組別，一旦遇上需要分區限電，編入組別就要優先承受斷電之苦。由於4年前815大停電是A、B阻斷電，因此這次513、517兩次停電就是C、D組。

由於過去沒想到短期內會發生分區限電措施，因此輪流停電備用時間定為1年，沒想到這次5天內2次，讓一再被限電的住戶超火大。台電內部檢討，也認為這樣並不妥當，所以從善如流，將下次輪流組別改為E、F組。

不過組別是全台隨機分布，無法知道是哪個區域，因此民眾仍要自己注意電費單，看是否屬於E、F組，如果是，就要有下次是你的心理準備。

(中時新聞網)