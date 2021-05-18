新冠疫情持續升溫，雙北地區已經完全淪陷，不少藝人都站出來，呼籲民眾要落實防疫，減少不必要的外出，戴口罩和勤洗手也不可少，而作家苦苓也呼籲大家，如果沒有做到3點關鍵，就算有防疫還是有可能會做白工，「如果沒有做到，那麼你戴了也是白戴。」

苦苓在臉書發文，提醒民眾戴口罩要記得3件事，第一，口罩要戴緊、第二，如果有飲食摘下口罩，就換一個新的了、第三，每次外出的口罩都要是全新的，洗過的也不能用，另外洗手也要注意3點，像是一定要用肥皂、洗手液，每次都洗至少2分鐘，過程認真搓洗，洗完後確定擦乾。

苦苓表示「亡羊補牢，猶未晚也」，希望大家一起努力戰勝病毒，引來不少網友分享自己的做法，「我認為最好隨身攜帶手帕擦手，盡量不要用烘乾機，因為上面可能有很多細菌，然後風一吹又附上去了」、「洗二分鐘太久了啦！二十秒就可以了！」、「洗手也有順便洗眼鏡，手機也要時常用酒精消毒！」

也有不少網友大推苦苓的說法，「感謝大哥善行，我板橋接華江橋過去就是萬華的文化路上，人變得好少，我的天啊」、「守護自己健康才能守護台灣」、「保護自己也是保護別人」、「感謝提醒」、「我一天帶10個替換」、「能不出門，還是待在家好！」、「居安要思危」。

(中時新聞網)