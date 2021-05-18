基隆市政府臨時公告，男高中生姊姊確診，為案2202，並公佈案1945男性、1946女性足跡，2人為男女朋友關係，5月6日曾前往萬華金華都卡拉OK、舊情綿綿茶館2個小時，往後更曾到老戴豆漿大王、竹間火鍋店用餐，以及東明路全聯採買。

基隆市政府臨時發布消息指，中央流行疫情指揮中心已確認案1554的姊姊確診，案號為2202，該名姊姊5月4日至6日、9日、11至13日在麥金路197號1樓鍋仙涮涮鍋打工，擔任外場服務人員，她自述工作時皆有配戴口罩。

而昨天新增6例確診個案，基隆市長林右昌表示，這對確診情侶，5月5日早上7點到8點自行開車到孝三路49號老戴豆漿大王用餐；5月6日晚上7點至8點在台北萬華金華都卡拉OK消費，再接續到舊情綿綿茶館，喝茶消費到晚上9點；5月7日凌晨4點至5點再度到老戴豆漿大王吃宵夜。

5月12日早上10點半到11點，2人開車前往東明路177號1樓全聯購物，同日早上11點20分至12點20分在忠二路44號2樓竹間火鍋店用餐。

此外，昨有一名銘傳大學桃園校區女大學生確診（案1944），疫調後發現其足跡大部分都在桃園市，基隆活動範圍幾乎沒有。

(中時 )