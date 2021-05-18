台灣正面臨56年來最嚴峻乾旱，去年下半年缺水至今仍無改善跡象，尤其受太平洋高壓籠罩，鋒面難以南下，不少水庫蓄水量已低於2成，台灣永續環境工程顧問公司總監賈新興針對降雨趨勢分析，由於太平洋高壓異常偏強，5月降雨極不樂觀，6月初才可能「寄望雨神的降臨」。

賈新興表示，總結未來的降雨趨勢，未來一周，也就是5月25日以前，太平洋高壓異常偏強，梅雨鋒面下不來；5月26日到6月1日太平洋高壓減弱，南海轉為西南風，但是少了主角梅雨鋒面；6月2日到6月9日為西南季風降雨型態，只是滯留性梅雨鋒面還不明朗，降雨量和區域需要3到5天前才能逐步明朗，但可以寄望雨神的降臨；6月12日之後熱力條件適合午後熱對流發展，降雨將轉為午後降雨的型態。

氣象達人彭啟明表示，今(18)日清晨梅雨鋒面不穩定的交界處距離台灣北方超過200公里，今天高溫和過去幾天相比，中部以北會略降2-3度，南部還是差不多，預計中午時中部以北近山區、南部山區及東半部有陣雨發生機會，靠山區降雨量普遍約在5-15毫米，最大值可能約20-40毫米，較大值可能在北部靠山區及東半部靠山區，預計這波鋒面仍滯留，周三(19)略北抬，屆時台灣北部仍有局部陣雨，周四(20)、周五(21)轉趨晴朗炎熱，未來2周內大致維持類似的天氣。

彭啟明指出，這樣的天氣非常不像典型5月梅雨的天氣，反而很像是梅雨過後，6月底7月初太平洋高壓延伸過來，宣告盛夏的大氣環流特徵，雖然各種天氣與氣候預測數字上顯示降雨逐步回到正常到偏少，但台灣的降雨沒有樂觀的條件，必須要加大力道的做最壞的打算，才可以應付這波長期的乾旱危機。

(中時 )