海山分局率先啟動異地辦公。（海山分局提供）

新北市板橋區成為新冠肺炎疫情重災區，海山警分局因本月15日有2名派出所員警接觸隔離失聯者，之後又有2名偵查隊隊員出現喉嚨痛、咳嗽症狀，分局長李忠萍不敢輕忽，下令啟動異地分流辦公，成為新北市警察局首個異地辦公的分局，今（18）日已完成部署。

本月15日下午5時許，海山分局接獲通報， 指板橋區民生路巷內有名70多歲男子路倒，分局遂派員前往處理，該男身上並無酒味，明顯不是酒醉路倒，故協同消防人員將男子送醫。詎料，分局稍晚接獲通報，該名男子係接觸過確診者須隔離的失聯對象，分局不敢大意，立即指示2名警員休公假14天，即起自主健康管理。

隔日，偵查隊2名隊員主動向上級反映有咳嗽、喉嚨痛症狀，上級長官立即指示2員請假返家，並安排連同接觸隔離者的2名員警快篩，所幸4員昨天採檢後，均為陰性反應。

海山分局表示，目前疫情嚴峻，為顧及同仁安全及分局正常運作，任何可能造成疫情擴散的疑慮都不可忽視，目前分局各組、隊均已啟動異地辦公，各派出所則視情況滾動式檢討。

★中時新聞網關心您：飲酒過量，有礙健康！

★中時新聞網提醒您：酒後不開車，安全有保障

(中時 )