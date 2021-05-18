台股今日反彈逾5%，防疫概念族群短線飆漲後，今日高端疫苗(6547)率先跌停，獲利賣壓伺機出籠，台康生技(6589)、泰博(4736)、雃博(4106)、普生(4117)等全面壓低整理。

高端疫苗首季營業收入314萬元，稅前淨損1億5690萬元，稅後淨損1億5690萬元，每股虧損0.74元。高端的候選疫苗MVC-COV1901技轉自美國國衛院(NIH)的基因重組S-2P棘蛋白技術，二期臨床試驗已於4月底完成3800人施打，並依緊急使用授權(EUA)規範觀察成效和安全性1個月，預計5月底結束觀察期，並整理臨床試驗分析數據；若數據達到預期目標，最快6月初依法規申請緊急使用許可，待衛福部審查通過，有機會達成7月底出貨目標。

泰博擁有全台灣最高產能的抗原試劑生產線，目前每月可以足量供應國內300-500萬劑，必要時可以增產到1千萬劑，能夠滿足國內防疫市場的充分需求。現階段台灣各縣市陸續採用抗原快篩檢測試劑，作為防疫第一道檢測，各大醫院後續也可望開始拉貨，可望為營運增加新的柴火。泰博首季合併獲利4.82億元，較去年同期3.5億元，年增37.7%，每股稅後純益(EPS)5.24元。

(時報資訊)