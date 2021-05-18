德國工程公司西門子(Siemens)周一指出，已經簽屬協議，以7億美元買下總部位於美國的電子產品價值鏈平台公司Supplyframe。
西門子董事Cedrik Neike指出，Supplyframe的生態系統和市場智慧能完美地互補公司的工業軟體產品組合，為公司不斷增長的中小型客戶市場，增強服務提供能力。
西門子表示，該筆交易將產生數億美元的協同效益。
(時報資訊)
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德國工程公司西門子(Siemens)周一指出，已經簽屬協議，以7億美元買下總部位於美國的電子產品價值鏈平台公司Supplyframe。
西門子董事Cedrik Neike指出，Supplyframe的生態系統和市場智慧能完美地互補公司的工業軟體產品組合，為公司不斷增長的中小型客戶市場，增強服務提供能力。
西門子表示，該筆交易將產生數億美元的協同效益。
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