全台疫情升溫，宅經濟發酵，電信業者業也看好OTT產業使用者將在短期攀升，中華電(2412)、台灣大(3045)均有針對旗下MOD、myVideo等祭出新內容，除讓消費者可以在家防疫不無聊外，也可以藉此衝刺一波用戶數。

中華電表示，為了讓客戶安心在家防疫，特別於網路門市針對新申辦MOD，一口氣加碼贈看片金500元，提供用戶好萊塢強片免費看；Hami Video也同步推出「居家娛樂方案」，貼心提供免綁約服務，現在線上訂閱電視館或影劇館每月只要99元，不僅如此，在內容上也祭出多檔強片，預計本波居家抗疫期間，將會帶來一波申辦潮。

台灣大表示，全台防疫警戒持續升級，雙北宣布高中以下全面停課，民眾待在家中時間變長，myVideo上周末觀影人數飆出新高，與前一周相比成長近2成，總觀看時數更飆升超過3成，其中又以手機APP成長最為明顯。

台灣大表示，全民防疫，越來越多民眾自主性待在家中，為鼓勵民眾留在家中，myVideo提供30日myVideo「豪華月租」免費看，內容包括強檔電影、人氣動漫、兒童影片等，myVideo會員只要到官網或APP的「序號兌換」區，輸入專屬序號，就可以享有30天免費觀看「豪華月租」區的所有影片。

(時報資訊)