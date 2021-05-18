台股昨天重挫洗短打融資，而外資在昨天大買逾300億元等籌碼面因素下，台股今早開高走高，盤中大漲逾700點，重回「萬六」大關。昨天雙北再祭出停課令，引爆不安浮額賣壓大舉出籠，上演「散戶大逃殺，外資狂追買」戲碼，單日融資驟減新台幣162.2億元，創下史上單日最大減少金額，外資則趁機狂掃334億元。在融資減肥下，台股2倍槓桿ETF元大台灣50正2(00631L)、國泰台灣加權正2(00663L)、富邦台灣加權正2(00675L)、群益台灣加權正2(00685L)等4檔，早盤大漲逾1成，站回半年線；元大台灣50反1(00632R)下挫逾5個百分點。

對於台股後市看法，經過這波的快速調整，短打浮額洗清大半後，第一金投信反而認為，有助下半年台股再度切換至景氣揚升行情，且若見到這兩大訊號時，可開始積極加碼：

一、20日均量需降至3000億元附近。在傳產股尚未風起雲湧前，大盤20日均量約3000億元左右，爾後一路上升至5300億元以上，形成籌碼過熱的失控局面，近3個交易日，成交量從7828的天量，降至今天的4808億元，若未來1?2週能進一步緩降，形成量縮價穩格局，則台股將脫離劇烈震盪的走勢。

二、美國科技股轉強，電子類股重掌多頭。從美國Nasdaq盤勢分析，近日半年線支撐雖一度失守，但多頭力守13000點整數關卡之上，上週一根紅棒，不但站回半年線，且9日K、D值終於轉強，多頭格局逐步形成，有助外資回頭加碼盤整已久的電子股，並收納傳產的游資，進而重新集結多頭信心。

(時報資訊)