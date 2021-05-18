許多人都知道，住宅內部風水很重要，會影響家人的運勢和健康，因此大家都格外注重居家風水，但卻忽略了住宅外部的環境。運勢命理網站「生肖運勢天天看」分析，外部環境和內部風水是一體的，住宅外面的大環境差，即使房子內部布置再好，也難以轉運、旺運，甚至還會帶來兇運，因此買房時除了家中格局，也要留意外部環境的狀況，是否有觸犯到以下6點禁忌。

▍1.附近車流不息

如非必要，最好別住在車水馬龍的地方，像是高速公路口、火車站旁，這些地方每天車流不息，高速行駛的車輛會沖散周圍的氣，導致家宅內部難以聚氣，破壞家中財運。

▍2.周圍噪音嚴重

在風水中，噪音被稱為「聲煞」，常見來源有機場、建築工地、車站，這是較為嚴重的一種煞氣。如果住宅附近噪音嚴重，人的睡眠就會被影響，平時很難入睡，睡著了也容易被吵醒，長期不能有良好的睡眠品質，人的精神就會衰弱，平時的生活、工作也都會受到影響。而且，人處在噪音環境裡，日積月累，聽力可能會下降，有時候還會引發耳鳴。

▍3.道路直衝屋內

家中的大門、陽台、窗戶等氣流出入的地方，千萬不可對著筆直的道路或走廊，否則會使外部氣流直衝屋內，擾亂家中磁場。在這種房子格局居住的人，身體往往會變得很差，運勢也不順遂。

▍4.尖角正對屋內

如果周圍建築物尖角正對著家中大門、陽台、窗戶，或者住宅附近有變壓器、信號發射塔、電線桿等比較高的建築物，也是非常不吉的住宅環境。這會給家人帶來一些疾病，影響身體健康，還容易使家庭成員脾氣暴躁，引發口舌之爭，加重孩子的叛逆心理，讓孩子難以管教，同時，也會導致家運不穩。

▍5.對面是玻璃帷幕牆

許多辦公大樓的外牆都採用玻璃帷幕牆，這會形成反光，將刺目的光線反射到附近住宅中，形成光污染，破壞住宅內部光線環境，使人心神不寧，精神恍惚，還會對人的視力產生影響。

▍6.四周都是高樓

住宅四周都是高樓，是一個非常不利的格局，這會使氣都被阻擋在外，導致住宅生氣難聚，氣流無法流通。此外，也會影響住宅採光，長期居住在此地，容易增加人的精神壓力，使人產生抑鬱情緒。

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(中時新聞網)