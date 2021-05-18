高市議員李雅靜拋出，高雄應設快篩站，避免疫情擴大。（柯宗緯翻攝）

高雄鳳山仁惠婦幼醫院1名男行政人員昨確診後，今又爆院內1名女護理師快篩陽性，高雄人憂心疫情擴散，人心惶惶。高市鳳山區議員李雅靜向市長陳其邁建言，高雄應設快篩站，讓自覺有症狀者自行前往快篩，才能避免擴大感染風險。不過，高市衛生局表示，目前還未有設立快篩站的必要，未來視疫情需要再決定是否開設。

李雅靜表示，她曾大聲疾呼，市長陳其邁應設置快篩站，讓自覺有症狀的市民前往快篩，即時將感染風險阻斷，避免擴大。而這起鳳山首例確診病例，5月10日就出現喉嚨痛症狀，若高雄設有快篩站，或許該案就可及早採檢確診，也就無後續包含至醫院上班的足跡，可望大大減輕院內感染的風險。

目前全國各大專院校陸續改以線上教學方式停課，許多在北部就學的高雄子弟也陸續返回高雄。李雅靜表示，家長護子心切的心情，應該理解，「誰都不願意自己的子女身陷險境而不作為」，況且目前尚未進入四級警戒，沒權利阻擋人進入高雄的權利。

李雅靜直言，在這樣的人流情況下，高雄防疫壓力相對變大，為讓市民安心、即時阻斷感染風險、為減輕醫護壓力，她再次拋出必須設置快篩站。

(中時 )