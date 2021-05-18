雙北停課2周，農糧署指出，每日影響47萬名學童約70公噸學校午餐食材供應，經評估根莖類、瓜果類及花菜類等蔬菜因可儲藏或延後採收，受影響較小，短期葉菜類則因採收期較短，受影響較大。

其中，農糧署指出，有機蔬菜部分是透過台北農產運銷公司及新北市果菜運銷公司與產地農民契作，每週數量合計約41公噸。為確保農民權益，已請兩家公司務必依契作規範數量及價格正常收貨，並在不影響市場秩序之前提下，轉供超市通路或直接贈送弱勢團體及慈善機構使用。

因應疫情升溫，為維護師生健康，雙北高中以下停課兩週，為協助平穩農產品供銷，農糧署透過產地生產調節、市場拍賣、通路促銷等措施協助農民銷售既有之契作數量外，並輔導產地農民團體開發蔬菜箱宅配新通路，擴大行銷量能，並將持續蒐集需轉供農友資料及數量，協助農民送至設有產銷履歷及有機蔬果專區的批發市場，及輔導具既有通路之農民團體增加採購。

農糧署進一步說明，後續將依產地供貨需求透過多元管道協助，並與縣市政府共同合作協助供貨農民供應至拍賣市場或既有超市通路，加強採購量，同時輔導農民或農民團體之有機及產銷履歷蔬菜轉供應國軍、量販業者，或以蔬菜箱方式宅配銷售，全力確保農民收益。

(工商 )