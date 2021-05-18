全台一周內大停電兩次民怨四起，總統蔡英文今天再次向全民道歉，強調「我也很難接受」。總統表示，兩次事故或許都有人為因素，但也確實提醒政府要重新檢視、思考全國電力調度規劃，而極端氣候對電力調度確實產生很大挑戰，將全面檢討電力調度來因應新挑戰。

總統說，她與行政院長蘇貞昌討論過後，蘇貞昌已經請行政院副院長沈榮津、經濟部長王美花與台電全面檢討電力調度。此外，蘇貞昌已責成王美花一周內，就台電的電力調度、應變能力、歲修排程、電廠管理應徹底檢討，立即提出改善方案。

行政院發言人羅秉成昨晚表示，蘇揆認為一周內因興達電廠發生事故所造成的兩次停電，令人難以接受；已責成經濟部長王美花一周內，就台電的電力調度、應變能力、歲修排程、電廠管理應徹底檢討，立即提出改善方案。

蘇揆表示，興達電廠機組故障導致的分區停電事件，雖經台電積極搶修後，於晚間9點40分恢復全國供電，經濟部對台電的電力調度和應變能力應立即督導提出檢討與改善方案。

蘇貞昌指出，一周內因興達電廠發生事故所造成的兩次停電，令人難以接受。台電未能因應今年水情告急狀況，仍將水力發電作為備援；而按慣例在此季節將六部機組排定歲修，明顯未考量到氣溫升高、製造業景氣佳等因素使負載成長，導致應變能力不足，一有機組故障就容易引發跳電。

羅秉成強調，在遇到興達電廠跳機後，也未能在第一時間就通知用電大戶配合降載，致使到夜間時段，水力備援已經用罄，而導致民生用戶有分區限電的情況發生，這凸顯台電在反應速度有所不足。蘇貞昌已責成王美花一周內，就台電的電力調度、應變能力、歲修排程、電廠管理應徹底檢討，立即提出改善方案。

(工商 )