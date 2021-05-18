本土確診不斷創新高，雙北市成重災區，議員吳沛憶透露，萬華有民間洗腎中心私自幫民眾做新冠肺炎快篩，結果呈現陽性，卻沒有通報衛生局，而衛生局還讓該業者繼續營業，實在太離譜。

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吳沛憶指出，洗腎者家屬轉述，跟他同行還有幾位患者快篩結果也呈陽性，洗腎中心都是請他們自行回家，直到打電話後，才發現他們從來沒有通報衛生局。

吳沛憶表示，自己聽到嚇呆了，診所營業時間是早上7點，我連夜一直打電話通報，但從昨晚到現在，市府都告訴我調查中，剛剛收到處理結果是，讓診所消毒完畢繼續營業。

吳沛憶質疑，洗腎中心未經核準不得幫民眾快篩，診所是從哪時開始私自執行快篩？該診所到底私自篩了多少個案？多少案呈陽性沒有通報衛生局？

吳沛憶認為，在該診所被篩出陽性者，診所是否有安排去做PCR，而重癥者有沒有通報去檢疫？為什麼民眾說診所都只叫他們回家休息？

吳沛憶痛批，到底臺北現在還有多少民間機構私自幫民眾快篩沒通報？衛生局到現在一問三不知，此時此刻還讓洗腎中心繼續營業，真的太離譜。

吳沛憶怒轟，衛生局稱按照法規不能讓它停業，防疫破口誰都無法承擔，受傷害永遠是社區，而在調查清楚前應該立即停業，不要輕忽釀大禍。

(中時 )