新冠肺炎在雙北社區大爆發，本土個案連3天達3位數，嚴峻疫情導致國內醫療量能瀕臨緊繃。龍頭台大醫院傳出在院內發現不少確診者，醫護人心惶惶。台大院長吳明賢發表院內信，向同事信心喊話，他強調「無硝煙戰爭才剛開始」，他一定會和同仁攜手對抗疫情，也要相信台灣人民水準，「無論黑夜再長，白晝終會到來」。

據了解，這波疫情爆發後，台大不僅找出不少確診者，院內負壓隔離病房也快要滿了，醫療量能面臨臨界點。吳明賢選在此時安撫人心，一一點名台大各科別和後勤單位，「無煙硝的戰爭才剛開始，大家一定會辛苦一陣子」。

他指出，為因應這一波疫情，台大院方緊急做了醫療量能降載、擴大篩檢、保淨院區等3大措施，除了收治確診病患，也要能平衡已有的緊急醫療需求，更確保院區及同仁安全。

吳明賢呼籲，民眾症狀嚴重時才到急診，輕症患者請至社區採檢站，不要直接衝急診，否則將耗費過多醫療量能，問題非常嚴重。

吳明賢強調，我們只有一個台灣，所有的人都在同一艘船上，必須同舟共濟。他相信台灣人民水準，無論黑夜再長，白晝終會到來，「希望我們的負重前行，能早日恢復台灣社會的歲月靜好」。

吳明賢院內信全文。（台大提供）

(中時新聞網)