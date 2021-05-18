衛生福利部食品藥物管理署今天公布邊境查驗不合格名單，好市多美國酪梨再度檢出重金屬鎘超標，總重3164公斤全數退運或銷毀，半年內已有5批不合格，未改善不排除暫停進口。

食藥署上午公布22項邊境查驗不合格名單，包括中國的北蟲草與靈芝、日本焙茶粉、波蘭鮮蘋果等，分別被檢出有農藥殘留含量不符規定。

其中，好市多股份有限公司自美國進口「MISSION酪梨（FRESH AVOCADO）」，檢出重金屬鎘每公斤0.07毫克，超過「食品中污染物質及毒素衛生標準」的鎘限量標準每公斤0.05毫克，3164公斤依規定退運或銷毀。

食藥署北區管理中心科長陳慶裕接受媒體電話聯訪說，好市多自美國進口酪梨在過去6個月內已累積5批不合格，皆為重金屬鎘超標，且同時包括2個不同品牌。

陳慶裕表示，食藥署已經提高抽批比率，採取最嚴格的逐批查驗，先前的合格紀錄也必須歸零重新計算，亦即逐批查驗的時間將拉長，同時也發文要求好市多在30天內提出預防改善計畫報告，但若提出報告後仍發現不合格紀錄，不排除暫停進口。

陳慶裕說，好市多日前回覆食藥署，已針對美國當地的農戶供應商要求提供報告書，將進行改善。（編輯：管中維）1100518

(中央社)