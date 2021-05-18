全台警戒，本土疫情持續升高，連日來卻發生多起顧客到超商不戴口罩，店員好心提醒卻爆發衝突，甚至將店員打傷，為此花蓮縣衛生局長朱家祥表示，依傳染病防治法，「經勸導不聽者」可處15000元罰鍰，若發現違規情事，經提醒戴上口罩仍遭拒絕，可持手機錄影存證，交由衛生機關裁罰。朱家祥呼籲，為了守護家園，每一個人都能勇於檢舉！

感染新冠肺炎人數暴增，戴口罩是防疫最基本的動作，不過連日來各地紛紛傳出口罩沒戴好或不戴口罩進入公共場域消費，店員出面制止，反把人毆傷事件，讓人憂心成了防疫破口，朱家祥表示，經勸導仍不聽者，蒐證後交由衛生機關開罰是唯一也是必要的方式。

朱家祥說，傳染病防治法規定，經「勸導」不聽者，因此若只是單靠一張照片，可能讓當事人「反駁」，人人都有智慧型手機，此時可以利用手機錄影功能，告知為何不戴口罩、請把口罩戴好，經「勸導」仍遭對方拒絕，甚至遭惡言相向，可把「錄影」交由衛生機關，衛生局會將影像轉由警察機關進行人別資料確認，未依規定戴口罩，將依傳染病防治法第70條，處最重15000萬元罰鍰。

朱家祥希望民眾能自動自發來配合，但規勸不聽該罰就罰，為了大家健康與防疫，他呼籲每個人都能勇於錄影檢舉，衛生局、警察機關一定會從嚴處理。

(中時 )