確定要開罰20萬元了！台中市一名國小六年級女童因陪宜蘭的阿嬤參加進香團感染新冠肺炎確診，其母親被匡列居家隔離，卻遭議員爆料出門採買，台中市衛生局經查證屬實18日確定要依傳染病防治法開罰20萬罰款，台中市衛生局將在下午三時召開的台中市疫情指揮中心記者會公開說明。

該名女童5月8日被媽媽帶去台北與外婆會合，參加中南部進香團，5月9日回到台北，外婆帶小孩去宜蘭住一天，5月10日外婆帶回台中；5月15日因進香團同團有人確診，在無症狀下母親、女童與外婆去篩檢，母親陰性、外婆、女童陽性。

該女童確診後，台中市政府也緊急在17日要求重慶國小全校停課，唯台中市議員林祈烽、爆料該名學生的主要照護者、她的母親應居家隔離卻外出購物，對此，台中市衛生局17日已公開表示，將依情節開罰，18日確定開罰20萬元，並將女童母親送集中檢疫所繼續隔離。

(中時 )